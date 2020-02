Il 17 maggio al voto 66 comuni. Emanato decreto indizione elezioni

Sono 66 i Comuni che andranno al voto. Continua, infatti, regolarmente il mandato dei Consigli comunali del Comune di Ayas (eletto il 15 maggio 2016), dei Comuni di Arnad, Issime e Valsavarenche (eletti il 7 maggio 2017), del Comune di Courmayeur (eletto il 26 novembre 2017), del Comune di Valtournenche (eletto il 20 maggio 2018) e del Comune di Gaby (eletto l’11 novembre 2018). Dal novero dei consigli comunali da rinnovare è escluso il Comune di Saint-Pierre, affidato in gestione a una Commissione straordinaria, ai sensi dell’articolo 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 17 maggio 2020, si verifichi il caso previsto dagli articoli 53, comma 4, e 56, comma 1, della legge regionale 4/1995, il turno di ballottaggio è calendarizzato per domenica 31 maggio 2020. Si rammenta che, ai sensi della legge regionale 4/1995, il ballottaggio è previsto in tutti i Comuni nel caso in cui i candidati Sindaci ottengano, al primo turno, un numero pari di voti e nel Comune di Aosta nel caso in cui nessun candidato Sindaco ottenga, al primo turno, la maggioranza assoluta (50 + uno) dei voti validi.