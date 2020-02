Aosta: Dalle multe stradali 2,5 milioni di euro

Dalla ripartizione delle dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada accertate dal Corpo Associato di Polizia Locale di Aosta, Sarre e Saint-Pierre – “Police de la Plaine” per il 2020, la Giunta municipale di Aosta prevede di introitare 2.550.000 euro.

A tale somma va sottratta la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità, che per l’anno 2020 in via cautelativa viene fissato in circa 975 mila euro. Il 50% dell’importo netto, circa un milione e 575 mila euro, vale a dire poco meno di 800mila euro sarà destinato alla copertura di spese per circolazione e segnaletica stradale; la manutenzione ordinaria impianti semaforici; la custodia dei veicoli, servizio di prevenzione e protezione e altre spese per la sicurezza stradale.