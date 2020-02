Vallée d'Aoste présente au Salon Agriculture Paris

La Région autonome Vallée d'Aoste sera présente au Salon International de l'Agriculture qui se tiendra à Paris du 22 février au 1er mars. Le Salon se tient dans le Parc des expositions de la Porte de Versailles et comme d'habitude la Région sera présente dans le Pavillon 5.2 (Agricultures du monde et leurs produits), avec un espace qui voit une partie dédiée à la promotion institutionnelle du territoire valdôtain dans ses différentes composantes du paysage, de la culture, de l'excellence agroalimentaire, et une partie dédiée à la vente des produits Aop, Pat et vins Aoc valdôtains par les soins de la Soc. Coop. Cofruits de Saint-Pierre.

Le Salon International de l'Agriculture, qui compte plus de 670 000 entrées chaque année, représente une vitrine mondiale importante pour la promotion de l'excellence auprès d'un public diversifié, composé à la fois de professionnels des secteurs agricole et agroalimentaire et du grand public intéressé aux différentes chaînes d'approvisionnement; c'est donc une opportunité intéressante pour la promotion et la valorisation de la Vallée d'Aoste. (ANSA).