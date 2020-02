C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere – aggiornamento selezione

In relazione alla selezione finalizzata all’individuazione di un laureato da inserire nell’Area Affari Legali e Societari/Funzione Gestione Rischi - Risk Management di C.V.A. S.p.A. a s.u., la Società comunica che sono stati ampliati i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva e che è stato prorogato a venerdì 6 marzo 2020 ore 18.00, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Tutte le informazioni necessarie possono essere reperite sul sito istituzionale della Società al seguente indirizzo:

www.trasparenza.cvaspa.it/cvaspa/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/avvisi-di-selezione/