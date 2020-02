TUTTI FUORI!

La memoria va ad un oggetto oggi ormai fuori uso tra i giocattoli dei bambini, ma di particolare attualità in politica: il caleidoscopio. Era un tubo dove si trovavano alla rinfusa piccoli spicchi colorati. Ruotando il tubo (quante attinenze alla realtà politica odierna...) si creavano riflessioni multiple formanti immagini colorate e simmetriche, ma che mutavano in modo imprevedibile e variabile ad ogni movimento.

Quale riferimento migliore per trasferire l'immagine di un semplice giocattolo infantile agli attuali giochi politici che di infantile hanno molto?

Dopo neanche due anni di tormentata legislatura, si torna a votare il 19 aprile prossimo. Come di fronte ad una vera e propria "classe degli asini", i 35 consiglieri sono stati tutti "rimandati" e gli archetipi sono diversi. Ci sono gli indifferenti a qualsiasi soluzione perché sicuri di riconferma; ci sono gli afflitti da una sorta di "sindrome di Peter Pan", incapaci cioè di crescere politicamente; ci sono le "quinte colonne", quelli cioè che operano su commissione di esterni pronti a tornare in gioco perché hanno già saltato un giro; ci sono, infine, quelli che sono alla disperata ricerca di una nuova patria e immaginano nuovi simboli, nuove formazioni, nuove bandiere, nuovi specchietti per allodole.

E' questo il quadro che si prospetta per i frastornati elettori valdostani che stanno, in molti, maturando l'idea di non partecipare al voto, a meno che non vengano invogliati da qualcosa di veramente nuovo sullo scenario politico. E' pensabile che questa volta i soliti 'ndranghetisti di chez nous e gli specialisti del voto di scambio preferiranno entrare "in sonno".

E' pensabile che la preferenza unica e lo scrutinio elettronico terranno lontani i nostalgici delle "cordate" sulle preferenze. E allora, perché in un sussulto di sia pur tardiva resipiscenza le varie formazioni politiche non pensano ad una vera palingenesi?

Come?: Non presentare nessuno dei 35 fallimentari consiglieri regionali uscenti e non pescare nomi in carriere ormai obsolete.

Fuori tutti coloro che hanno già fallito politicamente e nomi nuovi per dare un segnale di vero rinnovamento della classe politica valdostana e per dare così maggiore credibilità ai programmi che si stanno elaborando.

(Acquerello di Franco Grobberio)