COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: la Lega Vallée d’Aoste torna sul territorio

Prenderà il via venerdì 21 febbraio il ciclo di incontri sul territorio “Dillo alla Lega” della Lega Vallée d’Aoste. L’obiettivo: confrontarsi su tematiche come la sanità, il lavoro, il territorio, la scuola e molto altro ancora e raccogliere le istanze dei cittadini per portare, anche qui in Valle d’Aosta, il buon governo della Lega.

«Uno dei principi alla base del nostro modo di fare politica - commenta il Segretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi - è il dare ascolto ai cittadini cercando di essere il più possibile vicini al territorio. Per questo motivo abbiamo scelto di tornare tra la gente: affinché la Valle d’Aosta possa davvero cambiare abbiamo bisogno del contributo di tutti».



Il calendario dei primi incontri sul territorio:

- Nus, venerdì 21 febbraio ore 21 ristorante La Capanna

- Bionaz, lunedì 24 febbraio ore 21 bar Lac Lexert

- Ollomont, martedì 3 marzo ore 20.30 ristorante La Taverne.