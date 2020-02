COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Fi si presenta ai valdostani

Tra gli interventi in programma, infatti, figurano quelli dell'onorevole Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera dei deputati, della senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato, dell'onorevole Sestino Giacomoni, deputato e membro del coordinatore nazionale di Forza Italia, dell'onorevole Paolo Zangrillo, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia per il Piemonte, e dell'onorevole Roberto Pella, deputato e vice presidente vicario ANCI, l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Un parterre de roi, a testimonianza degli ottimi rapporti che ha saputo instaurare e della stima che ha saputo nel tempo guadagnarsi il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Emily Rini, coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, che sabato farà da padrona di casa, affiancata dal portavoce dell'area di pensiero del Front Valdôtain, Marco Busanelli, a riprova dell'anima fortemente regionalista che caratterizza il progetto di rilancio del partito di Silvio Berlusconi nella nostra regione.

Partendo dall'appello rivolto a tutti valdostani «Forza Italia VdA riparte, insieme a te!», la conferenza stampa si preannuncia ricca di spunti di riflessione, anche e soprattutto a livello politico, facendo leva sull'importanza di poter contare su referenti nazionali ed europei seri e credibili per riuscire a trasformare le richieste e le istanze provenienti dal nostro territorio in misure concrete e utili alla comunità valdostana.

Perché se è vero che la Valle d'Aosta avrà sempre più bisogno di allacciare rapporti con un partito rappresentato a Roma e Bruxelles, come quello di Forza Italia, per poter incidere in maniera importante a livello politico-amministrativo, nell'ottica di un'Autonomia speciale valdostana da potenziare, adattandola ai tempi che cambiano, è altrettanto vero che chi è rappresentato a Roma e Bruxelles avrà a sua volta sempre più la necessità di interfacciarsi con persone e gruppi convintamente regionalisti.

Insomma, un progetto moderato e liberale che si preannuncia innovativo perché costruito su misura per i valdostani e per la Valle d'Aosta, secondo l'affermazione di principio «Meno tasse, meno burocrazia, più libertà, più Valle d'Aosta!». Con la Valle d'Aosta al centro. Sempre.