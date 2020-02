L'agriturismo Village Paradis un'eccellenza della Valle a misura delle famiglie

Lo spirito principe del Village Paradis è di fornire un'accoglienza speciale verso gli ospiti coinvolgendoli nei profumi dei nostri paesaggi e le tradizioni del mondo agricolo di montagna.

L'agriturismo Village Paradis sorge a Roisan in frazione Moulin n. 1a, a soli 8 km da Aosta il capoluogo regionale e dalla sua stazione ferroviaria. Vi sono dei comodi collegamenti di navette bus per raggiungere Roisan da Aosta. Il Village Paradis è a 10 Km dal casello dell'autostrada Torino-Aosta, a 12 km da quello della Courmayeur-Aosta, a 56 Km dal traforo del Monte Bianco e a 26 Km da quello del Gran San Bernardo.

Pur trovandosi in posizione immerso dal verde delle praterie, Roisan è collegato alle più importanti e scorrevoli Vie di accesso di Aosta e dalle strade dei valichi di frontiera. Posizione strategica per raggiungere facilmente tutte le località turistiche della Valle d'Aosta Sorge in mezzo a prati e frutteti dove regna la tranquillità, con la comodità di esser a soli 5 minuti dall'autostrada. Dai balconi delle camere si possono ammirare le montagne più alte della Valle dAosta.

E' in un punto centrale dove vi sono facili vie di accesso per raggiungere le più belle località: da Cogne a Cervinia. Da Gressoney a Courmayeur, da Chamonix alla vicina Svizzera.

Ricercando la bellezza dell'architettura di montagna, è articolato in ambienti belli e comodi dove potersi rilassare. Un piccolo villaggio in mezzo al verde, fatto di legno e pietra, per rendere ancora più calorose ed accoglienti le 8 camere. Tutte con ingresso indipendente dall'esterno, molto ampie e luminose, con balcone privato o accesso sul verde.

Una sala colazioni accogliente, dove i colori e le luci delle montagne spettacolari che ci circondano si riflettono sui tavolini; la sala ha ampie vetrate e il tetto a vista alto di 5 metri. Vi aspetta un buffet con golosità dolci e salate per iniziare le vacanze in modo speciale.

Nel pomeriggio si può degustare una deliziosa Merenda Valdostana rilassandosi nella SPA.

Le camere, ognuna con angolo cottura, sono dislocate in casette indipendenti creando l’atmosferadi un villaggio tipico montano. Ogni camera ha un balcone e l’ingresso indipendente dall’esterno. Per le colazioni e merende sono proposti prodotti genuini di alta qualità realizzati con materie prime della azienda agricola.

Il Village Paradis dispone di un’ ampia piscina idromassaggio con cascata tonificante, nuoto contro corrente, sauna, bagno turco, docce emozionali, grotta del sale e sale relax. Tutto questo e tanto altro fanno del Village Paradis un'eccellenza dell'accoglienza in Valle d'Aosta.