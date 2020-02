Cris e Mery, gusto e tradizione conquistano in Tv: “Dopo 'Camionisti in trattoria' è arrivata tanta gente, perfino da Brescia”

“Da quando la puntata è stata trasmessa in televisione, le prenotazioni sono notevolmente aumentate. È arrivata gente perfino da Brescia per assaporare i nostri piatti”. Non nascondono la soddisfazione Cristian Drago e la moglie Mery Giza, titolari dell'omonima trattoria e vincitori della puntata del programma Camionisti in trattoria, andata in onda domenica scorsa, 16 febbraio, sul canale Nove.

A condurre lo show (di scena questa volta tra Biellese e Vercellese) lo chef Misha Sukyas che, insieme a tre camionisti, ha il compito di giudicare il miglior locale tra quelli indicati dai suoi compagni di viaggio. “È stata un'esperienza positiva – confidano i titolari – ma allo stesso tempo impegnativo perchè non è facile cucinare mentre qualcuno ti riprende con la telecamera. Chef Sukyas è un vero professionista. Simpatico nel modo di porsi tanto che si è perfino offerto di darmi una mano in cucina”. Per l'occasione, Cris e Mery hanno servito piatti semplici ma abbondanti della tradizione locale: dalla polenta concia, passando per i ravioli del plin in brodo di cappone fino alla portata principe del loro locale, il tradizionale fritto misto alla piemontese. Il tutto eseguito con amore e tanta passione.

“Da 13 anni, cerchiamo di dare al nostro cliente qualità al giusto prezzo trovando equilibrio tra domanda e offerta. Una formula che ha sempre trovato l'apprezzamento della nostra clientela, formata per lo più da camionisti, professionisti, dipendenti e piccoli artigiani”. E dopo la messa in onda della punta, la mole di lavoro è aumentata vistosamente. “Basti pensare – spiegano – che domenica ci hanno fatto visita 80 persone ed entrambe le sale si sono riempite molto velocemente. Per non parlare dei molti messaggi ricevuti in questi giorni: siamo davvero felici”.

La Trattoria Cris e Mery è un locale climatizzato (e completo di dehor estivo), semplice ma allo stesso tempo accogliente, adatto a chi vuole riscoprire gli antichi sapori della tradizione biellese e piemontese. “Il nostro punto di forza è sicuramente il pranzo – sottolinea la coppia, insieme tra i fornelli da 18 anni – così come i menù completi e di semplice degustazione”. Come il Tutto Pesce (su prenotazione) compreso di 6 antipasti, 2 primi, 2 secondi (con contorni), acqua o vino doc, sorbetto o dolce, caffè; o il Menù fisso Piemontese (su prenotazione) compreso di 6 antipasti, 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, acqua o vino doc, dolce e caffè.

Trattoria Cris e Mery si trova a Cossato, in via Dante Alighieri 2/A, ed è aperto tutti i giorni, dalle 12.15 alle 14.45 e dalle 19.15 alle 22.30. Inoltre, ogni venerdì è possibile ordinare un primo accompagnato da un fritto misto di pesce; il sabato, invece, è il turno di panissa e bolliti misti.

Per informazioni è possibile chiamare al numero 015.922702, inviare un'email a trattoriadrago@yahoo.it o cliccare sulla pagina Facebook Trattoria Cris e Mery.