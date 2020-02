Aosta: Centoz e Marzi mettono in vendita o chiudono la Capitale

Un recente quanto interessante sondaggio commissionato da Confcommercio VdA a Format Research dice che, l’82% degli esercenti di Aosta si dice scontento dell’operato dell’attuale consiliatura comunale in termini di azioni intraprese in favore del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi. Di più, il 51% degli esercenti si sente penalizzato da misure quali ZTL e parcheggi a pagamento, che influenzano negativamente l’andamento della propria attività commerciale. E ancora Il sentiment negativo degli esercenti di Aosta si riflette sull’immagine della città: tre esercenti su cinque considerano Aosta scarsamente attrattiva dal punto di vista turistico.

Un sondaggio che evidenzia, nella sostanza, lo stato di abbandono della Capitale il cui patrimonio culturale, ricreativo e ricettivo viene depauperato da politiche miopi.

Aosta si sta desertificando grazie a scelte politiche messe in campo dal Sindaco Fulvio Centoz e dal recente ex assessore alle finanze Carlo Mazi approdato in Consiglio Valle.

Basta scorrere l’elenco di alcune strutture in stato di abbandono, messe in vendita o chiuse per mille ragioni. Il Mercato coperto: è da anni che si parla di recupero, di ristrutturazione per il rilancio. Oggi è desolatamente vuoto.

Il Café fu Théâtre ed il Teatro Giacosa: sono fantasmi che inquietano chi transita lungo i portici di via Xavier de Maitre. Chiuso anche il Caffè Nazionale per la miopia dimostra dagli amministratori nel prevedere la continuità gestionale. E questa sarebbe la città a vocazione turistica. Altro che Aosta 2030 pensata dal sindaco per rinviare la soluzione dei problemi. Se continua così 2030 Aosta sarà una bidonville.

Per non parlare degli impianti sportivi messi in vendita come il Centro sportivo per il Calcio a 5 Montfleury; e rimanendo nell’ambito sportivo il sottoutilizzo dello stadio Puchoz, una struttura che per la sua ubicazione ci è invidiata ma per la quale ci sono solo progetti speculativi mentre potrebbe essere un centro di eccellenza per lo sport anche amatoriale.

E che dire del Tennis club; una struttura obsoleta che Centoz e l’ex assessore al Patrimonio e allo sport Carlo Marzi mai si sono preoccupati di promuoverne la creazione di una struttura all’altezza di Aosta Capitale che peraltro è stata anche Città dello Sport, immeritatamente visto lo stato dell’arte. Eppure c’è chi è disposto ad investire per fare del polo tennistico un punto di eccellenza e di richiamo turistico; invece hanno preferito lasciarlo vivacchiare. E dire che Aosta è stata European City of Sport 2017.

Se a tutto questo e a tanto altro si aggiunge lo stato di abbandono generale del verde e dell’arredo urbano ecco che i commercianti hanno ragione da vendere.

Aosta turistica vive sui monumenti storici e mostre gestiti e allestite dalla Regione; diversamente anche i siti archeologici farebbero la fine del mercato coperto.

Per tornare allo sport: il 9 dicembre 2018 l’allora assessore Cralo Marzi disse: “Abbiamo concluso, con la collaborazione del Coni VdA, che tengo a ingraziare l’iter per la creazione di un riconoscimento - a partire dal 2019 - che da un lato valorizzasse Aosta quale ‘Città europea dello Sport’ e, dall’altro, ci permettesse di rendere omaggio agli atleti e alle squadre di Aosta distintisi per i risultati sportivi ottenuti nel corso dell’anno, come previsto negli obiettivi strategici e operativi del Programma di Governo”. Chi sono i primi atleti che figurano nell’albo d’oro del riconoscimento?