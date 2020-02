Entro fine marzo al via gli interventi e le assunzioni per cantieri forestali

A lavorare per la sistemazione e la tutela delle montagne valdostane saranno oltre 400 operari, che saranno impiegati a tempo determinato per 130 giornate e 66 operai a tempo indeterminato e 39 impiegati forestali assunti con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali. Per mercoledì 19 febbraio sono fissate le prime viste mediche per gli operai. L’importo complessivo, presunto, del Piano è di 11 milioni 948 mila 600 euro.

L’Assessore alla Risorse naturali, Albert Vhatrian, evidenzia che con l’approvazione del Piano si dà seguito a quanto iniziato nel mese di ottobre per garantire la giusta e doverosa attenzione all’ambiente montano e alla sua cura e manutenzione, attraverso le quali si pongono anche le basi per una maggiore sicurezza del territorio. "Al contempo- aggiunge l'assessore Albert Chatrian - il provvedimento, che prenderà il via entro fine marzo con i primi cantieri e le prime assunzioni degli operai, è anche un importante strumento volto a sostenere l’occupazione e a sviluppare le professionalità che sono proprie del settore alpino".