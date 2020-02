PAPA: La guerra nasce dall’incapacità di dominare le passioni

Con un commosso pensiero rivolto alla «bambina morta di freddo in Siria» nei giorni precedenti, Papa Francesco ha ricordato all’Angelus del 16 febbraio le tragiche conseguenze dei conflitti che insanguinano il mondo.

Profondamente toccato dalla vicenda della piccola Iman, la bimba siriana spirata tra le braccia del padre che tentava di raggiungere a piedi un ospedale per curarne la bronchite, il Pontefice le ha dedicato la preghiera mariana domenicale recitata con i fedeli presenti a mezzogiorno in piazza San Pietro, ricordando che le guerre nascono dall’incapacità degli uomini di dominare le passioni.

Gli spunti per la riflessione sono stati offerti al Papa, come di consueto, dal Vangelo del giorno, in questo caso il passo di Matteo (5, 17-37) previsto nelle letture della vi domenica del tempo ordinario. «È tratto dal “discorso della montagna” — ha spiegato Francesco — e affronta l’argomento dell’adempimento della Legge: come io devo compiere la Legge, come fare».

Partendo dal presupposto — ha commentato il Pontefice — che «Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori ad avere un approccio giusto alle prescrizioni dei Comandamenti..., esortando ad essere disponibili a Dio che ci educa alla vera libertà e responsabilità mediante la Legge», ecco che il brano esaminato diventa una lezione sul vivere il Decalogo e tutta la Parola rivelata come «uno strumento di libertà», che «aiuta ad essere più libero» e «a non essere schiavo delle passioni e del peccato»; con il conseguente richiamo a pensare «alle guerre» e «alle conseguenze delle guerre», in particolare «a quella bambina morta di freddo in Siria».

Tutto ciò infatti per il Papa «è frutto delle passioni e la gente che fa la guerra non sa dominare le proprie passioni. Gli manca di adempiere la Legge». Perché, ha concluso, «quando si cede alle tentazioni e alle passioni, non si è signori e protagonisti della propria vita, ma si diventa incapaci di gestirla con volontà e responsabilità».