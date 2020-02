La Thuile: Se n’è andato Umberto Collomb cuore e anima della pasticceria Chocolat

La sera del 15 febbraio un malore si è portato via Umberto Collomb cuore e anima della pasticceria Chocolat di La Thuile. Conosciuto anche oltre i confini del paese Umberto Collomb, classe 1938, ha cominciato la sua attività più 45 anni fa insieme con sua moglie Silvana, instancabile lavoratrice, una persona che per lui è sempre stata di grande ispirazione. Successivamente ha ampliato l’attività con il figlio Stefano al quale ha trasmesso molto del suo sapere. La passione per l’arte pasticcera è stata la cifra che ha caratterizzato tutta la sua vita.

La generosità uno degli aspetti che lo contraddistinguevano. Saldamente al timone della pasticceria Chocolat, a Umberto piaceva condividere la sua conoscenza e la sua tecnica. Le porte del suo laboratorio di pasticceria, infatti, erano sempre aperte per chi aveva curiosità di conoscerne i segreti, adulti o bambini che fossero.

Sceglieva con cura le materie prime e le lavorava con maestria senza mai risparmiarsi, nonostante il pacemaker che gli era stato impiantato per un cuore un po’ ballerino. Dalle sue mani sono nate infinite squisitezze. Insieme con Stefano ha creato la famosa Tometta, un tortino a base di cioccolato al latte, gianduja e nocciole IGP che ha permesso a La Thuile di essere nominata da Chococlub “Città del cioccolato”.

Semplice e discreto, non cercava la fama, ma il talento di Umberto era tale che la sua pasticceria venne scelta da Papa Woytila nei suoi soggiorni valdostani a Introd e più recentemente, nel 2018, ottenne da Golosaria il riconoscimento di Migliore Bottega d’Italia.

Amava il suo paese e i profumi del suo territorio che spesso utilizzava per le sue ricette. Fino alla sera del 15 febbraio era lì, in pasticceria, con la sua toque rigorosamente sul capo e il sorriso sempre pronto, a preparare i dolci che, ancora non lo sapeva, sarebbero state le sue ultime creazioni.