Un Polo autonomista moderato e popolare per superare i due blocchi regionalisti e populisti

A poche ore dall’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Valle c'è chi ha già messo in campo un nuovo progetto politico per dare agli elettori una terza via che fa da spartiacque tra i due schieramenti regionalista di sinistra e populista di destra.

La madrina della coraggiosa operazione è Emily Rini, Presidente del Consiglio Valle, recente coordinatrice di Forza Italia VdA. In quattro e quattr’otto ha messo assieme per un progetto politico Pour Notre Vallée, Azione Civica, Front Valdotaine, Forza Italia e Fratelli d’Italia che proporrà agli elettori una lista che si annuncia ricca di energie nuove e esperienze consolidate.

Troppo presto per fare nomi: è comunque certo tra i 35 candidati non ci sarà Alberto Zucchi, fresco coordinatore di Fratelli d’Italia. Emily Rini ha lavorato per mettere in campo una squadra di ispirazione autonomista ma moderata e popolare distante, però, anni luce dai populismi. Una coalizione che guarda con attenzione ai ceti produttivi: dai commercianti agli agricoltori, dagli artigiani alle partite Iva. Un’aggregazione politica calata nelle esigenze dei territori, delle famiglie delle fasce più deboli.

Sicuramente è un progetto ancor più coraggioso, per i tempi ristretti da oggi alle elezioni del 19 aprile, teso a creare uno spazio per tutti coloro che non si riconoscono più nell’Uv di Erik Lavevaz e più in generale per chi si è sentito tradito dalle promesse elettorali del 2018 non mantenute.