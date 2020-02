PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO VALLE SI VOTA IL 19 APRILE

La Presidenza della Regione informa che è stato emanato e pubblicato oggi, martedì 18 febbraio 2020, il Decreto di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali 2020, come disposto dall’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2007, n.21. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta si svolgeranno domenica 19 aprile 2020.

I poteri del Presidente della Regione e della Giunta regionale sono prorogati solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta; i poteri del Consiglio regionale sono prorogati, solo per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale, fissata, nel decreto, per il 20 maggio 2020.

La Regione sottolinea che è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28). Inoltre, sempre in relazione alla par condicio, è fatto divieto ai componenti della Giunta regionale di svolgere attività di comunicazione istituzionale a pagamento, a eccezione di quella obbligatoria per legge (art. 4, legge regionale 3/1993).