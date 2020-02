Confcommercio VdA ringrazia per l’attenzione data alla prima ricerca sule imprese del terziario in VdA e ribadisce indipendenza

Nel ringraziare tutte le forze politiche, i legislatori gli amministratori pubblici e le forze dell’ordine che hanno preso parte alla presentazione della ricerca “Imprese del Terziario della Valle d’Aosta e scenari sociali, economici e politici della Valle”, Confcommercio VdA, ribadisce, come già precisato dal Presidente, Graziano Dominidiato, l’ Associazione rimane indipendente e neutrale rispetto alle forze politiche e valuterà i vari programmi elettorali senza peraltro entrare nell’agone elettorale.

In questi anni quando, nonostante la profonda crisi, le imprese del terziario non si sono arrese e ora “è chiaro – sottolinea Dominidiato - vogliamo essere maggiormente considerati, come è stato fatto in fase di approvazione di Bilancio regionale che ha recepito alcune delle nostre proposte per ridare fiato agli investimenti delle imprese ma soprattutto i provvedimenti mirati a contrastare lo spopolamento dei nostri paesi de dei centri storici; e di questo diamo atto e ringraziamo chi si è fatto interprete delle nostre esigenze”.

Così come in questi ultimi tempi è stato svolto un intenso lavoro tra l’Associazione e la Regione per la predisposizione del nuovo Piano politiche del Lavoro; per il nuovo regolamento di Igiene per i pubblici esercizi. “Regolamento – sottolinea Dominiato che siede nella Giunta esecutiva di Fipe - necessario per rilanciare un comparto che è il motore trainante del turismo valdostano”.

Da ricordare, poi il grande lavoro svolto per riportare in Valle D’Aosta il Confidi commercianti con l’ingresso in Valfidi impegnato a superare il contenzioso in atto con la Regione La ricerca ha messo in luce l’insoddisfazione del Terziario rispetto politiche attuate in questi ultimi anni; si tratta di una sensazione che Confcommercio considera uno stimolo ad un maggior impegno e una richiesta di attenzione nei confronti di migliaia di piccole imprese che creano occupazione, reddito e ricchezza.

“Le nostre imprese – conclude Dominidiato – sono determinate e hanno coraggio e vogliono essere protagoniste del rilancio dell’economia, del turismo dello sviluppo; per questo, alla luce della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Valle e di Consigli Comunali, istituiremo un Comitato Permanente, del quale faranno parte anche i nostri Delegati territoriali, per incontrare liste e candidati per illustrare loro problematiche e possibili soluzioni in uno spirito di collaborazione leale e costruttiva”.