CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio indipendente con area verde a Challand-Saint-Anselme, fr. Orbeillaz

A Challand Saint Anselme, in fr. Orbeillaz, sulla strada che porta al Col Tzecore, VENDESI caratteristico alloggio con accesso indipendente. L'appartamento è disposto su 2 livelli ed è composto da soggiorno con caminetto in pietra, cucinino, camera, bagno con vasca e lungo balcone con vista incantevole sulla vallata e sulle montagne. Al piano superiore sono presenti altre 3 camere da letto e un secondo bagno con doccia. All'esterno è presente una splendida zona verde ideale per godersi le stagioni più calde all'aperto e all'aria fresca. Posto auto esterno compreso nel prezzo. Box auto con cantina a € 20.000,00. Riscaldamento autonomo a gasolio e no spese condominiali. Arredamento compreso! € 175.000,00