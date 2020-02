Aosta: Successo del Carnaval di Meinoù 2020 in place Roncas Via degli Artisti

Sabato 15 febbraio 2020, una folla immensa ha invaso place Roncas in occasione del "2° Carnaval di Meinoù - Carnevale dei Bambini". La musica del duo Enbé BalFolk Enzo e Luisa, le Maschere della Bottaga dei Sogni di Debora Nania hanno accompagnato i numerosissimi bambini e anche qualche adulto mascherati. Un bellissimo pomeriggio di sole in allegria per tutti con giochi per bambini e distribuzione di merveille bugie, té caldo, vin brulé, succo di mela e caramelle.

Il comitato organizzatore ringrazia chi ha finanziato la manifestazione: Eyvia gioielleria, Régine parrucchiera, L'Erboristeria di Marta, Letey casalinghi, Centro Benessere Viman, Fondation Barry, Mainardi Architettura, Gian Paolo Arredamenti, la Galleria Inartandu, Sulas Parrucchiere, Bistrot Central, Café Librairie, Grotta Azzurra, Minel Pelletteria, Pub Beautiful.

Un grazie anche ai partecipanti che con le offerte hanno contribuito e ai volontari che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione: Sergio, Milena, Roberta, Daniela, Luciano, Massimo e Federica. Un grazie per la collaborazione anche al Museo Archeologico Regionale, alla Polizia Municipale e alla ditta Quendoz.

Le maschere premiate sono state Marta, Maria Rosaria e Rianna.