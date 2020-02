Aosta: Centoz e Marcoz pensano a far commissariare il Comune

Circola insistentemente la voce di una possibile candidatura di Fulvio Centoz e Antonella Marcoz alle regionali. Per la vice sindaco Marcoz la candidatura è presumibilmente nella lista dell’Uv. Fulvio Centoz che aveva già annunciato la sua autocandidatura con una lista propria per guidare anche per i prossimi 5 anni il Comune è alla ricerca di un tetto.

Se confermata la volontà di candidarsi alle regionali del sindaco e vicesindaco il comune sarà commissariato. E se sarà commissariamento le elezioni per eleggere il sindaco slitteranno rispetto alla data del 17 maggio. Si chiuderebbero così come peggio non si potrebbe cinque anni di ricchi di sole ombre e contraddizioni.