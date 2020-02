CappelloAlpino

Stamattina leggendo i giornali mi sono imbattuto in questa foto a corredo di un iniziativa lodevole della Lega pubblicata dal sett5imana del lunedì La Gazzetta Mattin.



Si tratta della campagna di Tesseramento per il 2020, dico lodevole perché andare in mezzo alla gente a parlare di politica è sempre un grande esercizio di democrazia.



Quello che segnalo e che non mi è piaciuto è la presenza nella foto, di due cittadini che indossano il cappello Alpino.



Per chi è Alpino come il sottoscritto, sa che il nostro cappello non può essere indossato al di fuori delle manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Ana, e men che meno durante manifestazioni organizzate da forze politiche.



Spero che i cittadini in questione non siano iscritti alla nostra Associazione ANA!



Ma la cosa che mi pare da segnalare è la presenza nella foto del VicePresidente del Consiglio Luca Distort, iscritto all’ANA che conosce benissimo queste norme a tutela della sacralità del nostro Cappello.



Il Vice Presidente Distort, avrebbe dovuto intervenire e con la sensibilità che gli riconosco, invitare i due “pseudo alpini” a togliersi il cappello!



Prudenza Alpino Distort!