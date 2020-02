Journées de la Francophonie:la Vallée d’Aoste fête le cinquantième anniversaire de la Francophonie

Pour fêter le cinquantième anniversaire de la Francophonie qui sera célébré le 20 mars 2020, la Vallée d’Aoste a organisé différents événements placés sous l’égide de l’Organisation internationale de la Francophonie tout au long du mois de mars.

Les spectacles et les initiatives culturelles sont organisés par la Présidence de la Région, l’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels et l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse, en collaboration avec la Présidence du Conseil de la Vallée, l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, l’Université de la Vallée d’Aoste et la Chaire Senghor, la section valdôtaine de l’Union internationale de la presse francophone, le Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’Association « Fort de Bard », l’Association « Amis du cimetière du Bourg », l’Académie Saint-Anselme, la Fondation Natalino Sapegno, l’Association Valdôtaine des Archives Sonores, le Comité des Traditions Valdôtaines, l’Associazione Augusta di Issime, le Centre d’études francoprovençales, le Centro Studi e Cultura Walser, la Fondation Emile Chanoux, le CO.FE.S.E.V., la Fondation Grand-Paradis, l’Institut d’histoire, de la Résistance et de la Société contemporaine de la Vallée d’Aoste et le Centre d'études Abbé Trèves.