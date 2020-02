Palazzi, amici e 100.000 buoni motivi

Che cosa ci fanno due noti professionisti di Aosta (un architetto e un commercialista) nell'ufficio dell'assessore con delega al patrimonio regionale? Pare sia nata così l'idea di creare un fondo immobiliare a cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare regionale.

Ora, è vero che la Regione è proprietaria da tempo di varie strutture e palazzi di cui la gran parte è stata inserita nel Piano di alienazione e valorizzazione approvato nel febbraio 2016, ma possibile che la Regione abbia proprio bisogno di una società esterna per gestirli?

L'idea di costituire un fondo patrimoniale è emersa alla presentazione del DEFR 2020-2022 dell'ormai ex Giunta Fosson e pare che il principale sponsor dell'idea fosse proprio l'attuale assessore e presidente ad interim.

Ma in molti si sono chiesti perché ci fosse proprio bisogno di affidare la gestione (e magari la vendita) dei tanti immobili regionali ad una società terza (privata) invece di poterlo fare in proprio (o magari attraverso una delle tante società regionali).

Questa domanda non è affatto scontata, anche perché pare che in tanti abbiano presentato proposte di acquisto o manifestazioni di interesse a cui i politici che a vario turno sono stati in cattedra non hanno dato corso. Ma perché?

La malizia spesso non aiuta, ma in questo caso indirettamente qualcosa ci può dire. Perché nel corso dell'eterna discussione per l'approvazione del bilancio regionale un maldestro tentativo della Lega VdA ha messo in luce la presenza di ben 100.000 euro per una consulenza utile a creare l'operazione "fondo immobiliare".

100.000 buoni motivi destinati a chi? Questo ovviamente non si sa, ma in più d'uno si sono chiesti perché il presidente ad interim abbia tanto difeso questa scelta piuttosto che dare una speranza a Palazzo Cogne (a cui la proposta di emendamento destinava i soldi) per avere finalmente un progetto utile alla sua messa in sicurezza, magari coinvolgendo poi (senza bisogno di fantomatici intermediari) sponsor o partner interessati al rilancio della destinazione sociale del Palazzo più famoso di Aosta.