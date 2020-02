Riapre il tavolo Cooperative sociali Sindacati, revocata disdetta contratto

Questa mattina le centrali cooperative hanno incontrato le sigle sindacali, oggetto della riunione la prosecuzione del tavolo delle trattative in merito al rinnovo del contratto integrativo di secondo livello.

Avendo preso atto che le forze sindacali consideravano la disdetta come una pregiudiziale alla prosecuzione del confronto, mentre per le centrali cooperative ciò rappresentava solo un formale atto dovuto, in un'ottica di collaborazione, è stata revocata la disdetta, concordando con le forze sindacali un tempo limite fissato al 31 luglio, entro il quale raggiungere un accordo.

"L'augurio - si legge in una nota della Federazione Cooperative - è che, pur partendo da posizioni divergenti, si riesca a trovare nel più breve tempo possibile una sintesi in grado di dare risposte ai lavoratori, ponendo fine ad un periodo di incertezza".