Loris rimani con noi

Una folla commossa avvolta dal dolore ha reso l’ultimo saluto terreno a Loris Azzaro, il giovane valdostano di 25 anni, morto sabato mattina in un incidente stradale. La chiesa di Sant’Orso era troppo picciola per accogliere amici, parenti, conoscenti che si sono stretti attorno ai genitori.

Aostacronaca ricorda Loris così come quando pubblicava le sue prestazioni sportive e con le immagini dei tanti spettatori che lo hanno applaudito in occasione della sua promozione in Paradiso come hanno ricordato Ugo Navillod e Marcello Necchi.

Presente tutte le autorità delle forze dell’ ordine ed militari; ma soprattutto i compagni di corso della scuola di Polizia di Allessandro che Loris frequentava con profitto. Tra la folla anche Emily Rini, Presidente del Consiglio Valle. Occhi umidi, singhiozzi trattenuti a stento, psicologi che prestavano assistenza, hanno accompagnato la funzione religiosa concelebrata dal canonico Aldo Armellin, parroco di Sant’Orso, e dai cappellani militari.

Presente anche il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Necchi, che ha voluto ricordare il forte senso di legalità che caratterizzava Loris anche nella sua attività arbitrale. Di forte impatto emotivo il saluto rivolto a Loris da Ugo Navillod, Presidente della Sezione Arbitri VdA. E Poi il commovente salute dei compagni di corso.

