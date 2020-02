I Commercianti valdostani insoddisfatti per l’86% della politica regionale

L’86% degli esercenti della VDA si dice scontento dell’operato della politica in termini di azioni intraprese in favore del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi. In linea generale, gli imprenditori della VDA si mostrano infatti piuttosto scettici circa la capacità della politica di fornire risposte adeguate a livello regionale: dinanzi a nuove consultazioni, il 58% non confermerebbe il voto indicato nel 2018. A dirlo è un sondaggio di Format Research commissionato da Confcommercio VdA e che è stato presentato oggi da Graziano Dominidiato, presidente dell’Associazione di categoria.

“I principali motivi del malcontento – ha spiegato Dominidiato – sono il disallineamento tra il programma presentato in campagna elettorale e quanto effettivamente portato a termine oltre che il comportamento di alcuni partiti giudicato non idoneo”. Una analisi dalla quale emerge che le imprese della valdostane chiedono a gran voce interventi per ridurre il carico fiscale (36% degli imprenditori), per migliorare la situazione della sanità in regione (24%), per incentivare il turismo (21%).

Alla domanda: A Suo avviso, quale delle seguenti formazioni politiche presenti nel Consiglio Regionale ritiene abbia prestato più attenzione negli ultimi due anni alle istanze degli esercenti, il “24% ha indicato la Lega; Alpe-Uvp 13%, Adu e M5S 11; Stella alpina 10; Rete Civica e Uv 9%, Mouv 7%, VdA Libra 6%.

"Il sondaggio - ha sottolineato Dominidiato - penso sia un utile strumento per le forze politiche che si accingono alle campagne elettorali per il Consiglio Valle ed i Consigli comunali per la predisposizione dei loro programmi elettorali, ben sapendo che Confcommercio intende essere un interlocutore per definire scelte politiche te a sostenere e sviluppare il nostro comparto".