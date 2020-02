Catia Ciccarelli nuovo direttore di Aostacronaca

La giornalista biellese Catia Ciccarelli è il nuovo direttore di Valledaostaglocal.it – Aostacronaca.it – Aostasports.it, il quotidiano on line edito dall’Associazione culturale di volontariato “Comunque Valdostani” della quale la nuova direttrice fa parte ed in quanto tale presta la sua attività volontaristica con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’associazione. Succede a Patrizio Gabetti che ha lasciato l’incarico per motivi di salute.