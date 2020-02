Deux femmes aiment Kean, acteur acclamé

Ecrite en 1836 par Alexandre Dumas la pièce théâtrale Kean et adaptée en 1953 par Jean-Paul Sartre, la pèce mise en scène par Alain Sachs a été nominée cinq fois aux Molières 2019. Kean sera proposée le mardi 18 février, à 21h au Théâtre Splendor d’Aoste, dans le cadre de la Saison Culturelle.

Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais qui triomphe au Théâtre Royal de Druny Lane et que tout Londres, au début du XIXe siècle, court acclamer. Deux femmes l’aiment. La comtesse Elena, épouse de l’ambassadeur du Danemark et Anna Damby, jeune héritière bourgeoise prête à tout abandonner pour rejoindre la troupe de ce débauché, couvert de dettes, ivrogne et coureur de jupons. Mais chez Kean l’homme et le comédien se confondent bien souvent... Est-il en vérité lui-même ou bien les divers personnages qu’il incarne? Un soir, submergé par ses passions amoureuses, Kean explose en pleine représentation d’Othello. À la face du public et du prince de Galles, son rival qui cajole la comtesse Elena dans sa loge, il met son cœur à nu.

Et alors pour la première fois l’immense acteur est hué... Les dialogues sont brillants et souvent drôles, interprétés par d’excellents comédiens qui, costumés avec goût, évoluent dans de beaux décors et de belles lumières. Astucieuse et pleine de rebondissements la pièce mêle l’imagination fiévreuse d’Alexandre Dumas à la réflexion de Jean-Paul Sartre quant à la liberté face aux grands de ce monde. Récit sur la fragilité d’un acteur qui se révolte et défie le public dans un procédé de théâtre en abyme, Kean est aussi un véritable hymne à la résistance, tantôt tragique, tantôt comique, expression d’un désir irrépressible de liberté.

KEAN

d’Alexandre Dumas

adaptation de Jean-Paul Sartre

mise en scène Alain Sachs

avec Pierre Benoist

Sophie Bouilloux

Alexis Desseaux

Jacques Fontanel

Frédéric Gorny

Eve Herszfeld

Justine Thibaudat

Stéphane Titeca