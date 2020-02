Fête de la Vallée d'Aoste, célébrés Statut et Autonomie 23 février remises des récompenses Chevaliers Autonomie et Amis

Une journée dédiée à la Vallée d'Aoste: le 23 février, seront célébrés le 74e anniversaire de l'Autonomie et le 72e anniversaire du Statut spécial et la fête de la Vallée d'Aoste sont. L'événement aura lieu dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d'Aoste.

Au programme: à 17h la cérémonie de remise des recompenses Amis de la Vallée d'Aoste (à Patrick-Alain Bertoni, Kílian Jornet Burgada, don Stefano Cerri et Christophe Darbellay) et Chevaliers de l'Autonomie (à Emma Bochet, Bruno Brunod , Giovanni Chiantaretto, Pietro Passerin d'Entrèves et Gianfranco Trevisan). Le président de la région, Renzo Testolin, la présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini, et le président du Conseil permanent des collectivités locales, Franco Manes, prendront la parole à l'ouverture de l'événement. La cérémonie sera égayée par la chorale Grand Combin.

L'événement sera diffusé en direct sur le site Internet du Conseil régional (www.consiglio.vda.it), sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda) ainsi que sur la chaîne de télévision TV Vallée (canal 15 numérique terrestre). (ANSA).