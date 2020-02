Pontey: Priorita’ investimenti per acquedotto, scuole, strade e nuovi tagli tassa rifiuti

Rimangono invariate le aliquote Imu, così come le tariffe del Servizio idrico integrato, della mensa scolastica e della ludoteca, mentre diminuisce di circa il 20/25% la Tari, ovvero la tassa che copre il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Essa diminuisce, per il secondo anno consecutivo, spiega il Sindaco Rudy Tillier, perché il nuovo sistema di raccolta porta a porta, deliberato dal Consiglio comunale alla fine dell’anno 2016, rispetto all’altra opzione possibile, ovvero l’installazione dei molok, è più performante per una realità come la nostra ed inoltre è aumentato il numero di famiglie che praticano il compostaggio domestico”.

Confermati tutti i servizi gestiti attraverso l’Unité des Communes Mont-Cervin, oltre che la ludoteca “I piccoli Tsandzons”, il pacchetto anti crisi, i sostegni alle associazioni di volontariato nonché le escursioni estive a Valmeriana alla scoperta del “Tour delle macine” e delle sue grotte. Confermati altresì i fondi per la manutenzione della sentieristica e per gli interventi di salvaguardia del territorio nell’ambito di quanto previsto dal piano di protezione civile.

L’investimento più cospicuo, pari ad euro 289.841, concerne il rifacimento delle pavimentazioni e della rete irrigua nella frazione Clapey; 58.000 euro sono destinati alla manutenzione della strada di accesso al cimitero e della strada dell’envers; 50.000 euro sono previsti per gli interventi di efficientamento energetico presso le scuole; 20.000 euro per l’incarico di progettazione di un ulteriore tratto di rifacimento dell’acquedotto; 6.000 euro sono destinati al Consorzio di miglioramento fondiario per le manutenzioni straordinarie.

E’ un bilancio, afferma il Sindaco Rudy Tillier, che permette ancora di dare risposte concrete ai bisogni primari dei cittadini, senza andare ad innalzare la pressione fiscale, non avendo infatti mai applicato per scelta politica in questi anni la tasi, l’addizionale comunale e la tassa di soggiorno. Il rifacimento della rete distributiva dell’acquedotto continua ad essere l’investimento più cospicuo, ma anche i fondi destinati alle strade sono importanti perché permetteranno il completamento dell’intera sistemazione della strada dell’envers che collega il nostro paese a Chambave.

La politica di investimenti concernenti l’efficientamento energetico presso le scuole, con l’installazione dei led e dei pannelli solari, va invece nella direzione di diminuire le spese correnti di luce e riscaldamento. Infine una considerazione più di carattere politico: “è vero che da due anni sono stanziati dallo Stato dei fondi destinati agli investimenti, e ben vengano, tuttavia la cifra statale corrisponde a meno della metà dell’ingente extragettito Imu che purtroppo da più anni i “pontesans” continuano a versare nelle casse dello stesso Stato.

Credo che questa cosa non sia più accettabile per il futuro, non solo di Pontey, ma di tutti i Comuni della Valle d’Aosta e che tale meccanismo, perverso ed ingiusto, vada assolutamente corretto, conclude il Sindaco Rudy Tillier”.