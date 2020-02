Entro il 22 febbraio la regolarizzazione dell’attività di manutenzione del verde

Per poter continuare ad esercitare l’attività, le imprese iscritte alla data del 25 agosto 2016 nel Registro delle imprese o nell’Albo regionale delle imprese artigiane devono comprovare agli uffici della Camera valdostana delle imprese e delle professioni /Chambre valdôtaine des entreprises et des professions di essere in possesso di un’esperienza, almeno biennale, maturata alla data del 22 febbraio 2018.

Per informazioni contattare l’Ufficio verde pubblico, vivai, piante monumentali e giardini dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale (al numero 0165/776218) o gli uffici della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des professions (al numero 0165/573008).