Conferenza regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale

La Conferenza è aperta a tutta la cittadinanza e, in particolare, sono invitati a partecipare, le organizzazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e quelle aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte, i rappresentanti degli enti locali, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e dei patronati.

Da alcuni anni la Conferenza è un’occasione per offrire alle circa 190 realtà attive oggi sul territorio regionale un momento di riflessione su temi di interesse comune, invitando anche esperti di fuori Valle in modo da favorire il confronto e lo scambio tra soggetti che condividono uguali valori ma operano in contesti differenti.

L’incontro di quest’anno vedrà la partecipazione del professor Luca Gori, ricercatore di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e il tema della Conferenza sarà Stato di avanzamento della riforma del Terzo settore.

La Conferenza sarà preceduta dalla riunione della Consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale riservata ai legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, o loro delegati.