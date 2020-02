Saint Vincent: Sistemazione degli attenuatori d’urto sulla statale 26

Anas ha programmato la sistemazione delle cuspidi e degli attenuatori d’urto in corrispondenza delle rampe di uscita dalla statale 26 “della Valle d’Aosta”, nell’ambito del territorio comunale di Saint-Vincent.

Per consentire l’esecuzione dei lavori potrà essere attivata la chiusura al traffico delle rampe nella fascia oraria 7 – 18, da lunedì 17 a mercoledì 19 febbraio.

L’interdizione al traffico sarà comunque attiva lungo una sola rampa di svincolo per volta.

Interessate dai lavori le rampe di uscita su Via Trieste, sia in direzione Aosta che Torino (km 74,950 e km 75,170), e la rampa di uscita su Via Ferré in direzione Aosta (km 74,090).

