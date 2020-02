Aosta: Gli over hanno festeggiato San Valentino

Piu di 40 persone hanno partecipato alla festa di San Valentino organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali nell'ambito delle attività della coprogettazione "anziani attivi".

Obiettivo del progetto di coprogettazione anziani attivi - spiega l'assessore alle politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Gurasole - è creare occasioni di incontro, di confronto, di apprendimento e di riflessione per consentire agli anziani di scegliere consapevolmente come trascorrere il proprio tempo, trasformandolo da vuota attesa di giorni sempre uguali in piacevole continuità con un passato attivo o in sorprendente scoperta di nuovi orizzonti ed opportunità, ed in quest'ambito abbiamo organizzato la festa di San Valentino".

Un anziano italiano su due (39%) prova ancora il piacere della seduzione e della “conquista”, una percentuale nettamente superiore al 28% europeo. Ma non solo. La stagione dell’amore “d’argento” è ancora in fiore per un anziano su quattro (20%), che si dichiara innamorato: una percentuale più bassa rispetto al 45% dei coetanei europei, ma comunque degna di nota.