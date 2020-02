PAPA: Intenzioni della Rete mondiale di preghiera

Pubblichiamo di seguito il testo italiano delle intenzioni affidate dal Papa alla sua Rete mondiale di preghiera (Apostolato della preghiera) per il 2021. Nel corso dell’anno, ogni mese è dedicato a un’intenzione per l’evangelizzazione o a un’intenzione universale.

Gennaio

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — La fraternità umana

Perché il Signore ci dia la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altre religioni, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti.

Febbraio

Intenzione di preghiera universale — Violenza sulle donne

Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate.

Marzo

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — Sacramento della riconciliazione

Preghiamo affinché viviamo il sacramento della riconciliazione con una rinnovata profondità, per gustare l'infinita misericordia di Dio.

Aprile

Intenzione di preghiera universale — I diritti fondamentali

Preghiamo per coloro che rischiano la vita lottando per i diritti fondamentali nelle dittature, nei regimi autoritari e persino nelle democrazie in crisi.

Maggio

Intenzione di preghiera universale — Il mondo della finanza

Preghiamo perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolamentare la sfera finanziaria e proteggere i cittadini dai suoi pericoli.

Giugno

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — La bellezza del matrimonio

Preghiamo per i giovani che si preparano al matrimonio con il sostegno di una comunità cristiana: perché crescano nell'amore, con generosità, fedeltà e pazienza.

Luglio

Intenzione di preghiera universale — L’amicizia sociale

Preghiamo affinché, nelle situazioni sociali, economiche e politiche conflittuali, siamo coraggiosi e appassionati artefici del dialogo e dell'amicizia.

Agosto

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — La Chiesa

Preghiamo per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo la grazia e la forza di riformarsi alla luce del Vangelo.

Settembre

Intenzione di preghiera universale — Uno stile di vita ecosostenibile

Preghiamo affinché tutti facciamo scelte coraggiose per uno stile di vita sobrio ed ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che vi si impegnano risolutamente.

Ottobre

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — Discepoli missionari

Preghiamo perché ogni battezzato sia coinvolto nell’evangelizzazione, disponibile alla missione, attraverso una testimonianza di vita che abbia il sapore del Vangelo.

Novembre

Intenzione di preghiera universale — Le persone che soffrono di depressione

Preghiamo affinché le persone che soffrono di depressione o di burn-out trovino da tutti un sostegno e una luce che le apra alla vita.

Dicembre

Intenzione di preghiera per l’evangelizzazione — I catechisti

Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la Parola di Dio: affinché ne siano testimoni con coraggio e creatività nella forza dello Spirito Santo

Dal Vaticano, 31 gennaio 2020