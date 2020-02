UniVdA si presenta a studenti e famiglie

UNIversoVDA è una manifestazione, organizzata nell’ambito delle attività di orientamento promosse dall’Università della Valle d’Aosta e rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado, alle loro famiglie e a quanti sono interessati a conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2020/2021. L’evento si svolgerà venerdì 21 febbraio dalle 10 alle 13 nella sede in Strada dei Cappuccini.

Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi compilando il form online “Adesione individuale a UNIversoVda 2020” disponibile sul sito www.univda.it. La manifestazione inizierà con la presentazione nelle aule dei Corsi di Laurea attivati presso l’Ateneo valdostano.

Saranno illustrati i Corsi di laurea triennali in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo Scienze dell'economia e della gestione aziendale Scienze e tecniche psicologiche Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Saranno presentati anche i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) in Scienze della formazione primaria e quelli di laurea magistrali (2 anni) in Economia e politiche del territorio e dell’impresa Lingue e culture per la promozione delle aree Montane.

Parallelamente nell’aula magna saranno a disposizione dei visitatori stand informativi relativi a ciascun corso di laurea, ai servizi e alle opportunità offerte agli studenti tra cui sussidi economici, studentato, stage, tirocini e programmi di mobilità Erasmus. Nel corso della giornata “a porte aperte” i ragazzi potranno visitare i luoghi, assistere alle presentazioni dei corsi di laurea e incontrare gli studenti già iscritti all’Univda che saranno disponibili a fornire informazioni su tutto ciò che potrebbe facilitare il processo di scelta degli studi universitari e la fase di transizione dalla scuola superiore all’università.

Nel corso dell’anno l’Università della Valle d’Aosta organizzerà altre iniziative di orientamento in cui gli studenti interessati potranno conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo interagendo direttamente con i docenti e il personale con il seguente calendario: venerdì 20 marzo,venerdì 17 aprile, venerdì 10 luglio, venerdì 4 settembre sempre dalle 14 alle 17.