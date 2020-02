La potenza di uno slogan se creato a doc

Faccio più quando si è proprietari di un'attività commerciale ci si trova nella necessità all'improvviso di sviluppare uno slogan una frase accattivante che possa attirare l'attenzione della clientela ma come possiamo creare uno slogan pubblicitario che sia davvero efficace e come nasce uno slogan Come posso imparare a farne uno che resti veramente impresso nella memoria delle persone a questa domanda possiamo rispondere attingendo ai consigli migliori degli esperti ma non solo la soluzione migliore sarebbe proprio affidarsi agli esperti, ad esempio a Shopify.

Il tuo slogan dal nostro team creativo

Dobbiamo lasciare che chi ne sa più di noi possa mettere a punto uno slogan davvero unico, originale ed efficace per la nostra attività commerciale prima di tutto bisogna dire che una delle peculiarità dei segreti per far funzionare uno slogan è la costanza ovvero l'attenzione ripetersi della pubblicazione e della diffusione dello slogan stesso se lo slogan non Viene pubblicizzato con continuità difficilmente risulta era uno slogan riuscirà a fare strada al sito al quale è collegato, quindi come creare uno slogan perfetto?

Il tuo slogan perfetto

Le caratteristiche che uno slogan deve possedere per avere successo sono assolutamente inderogabili, e precisamente sono quegli slogan dal tono perentorio ovvero senza nessun accenno alla modestia, ad esempio alcuni Brand di automobili affermano che le loro macchine sono le migliori del mondo, le compagnie aeree generalmente hanno degli slogan che affermano di essere la compagnia aerea preferita da tutti i viaggiatori del mondo; questo permette agli utenti di conquistare fiducia sentendosi rassicurati da così tanta dichiarata sicurezza palesata che dà una forma di credibilità.

Ogni slogan ha una formula

Quindi se io creo uno slogan dicendo di essere la persona migliore al mondo o uno slogan per Antonio che fa una dichiarazione certa, senza tentennamenti, senza dubbi questo può far pensare a chi legge o scolta il mio slogan che effettivamente Antonio sia una persona eccezionale; poi vi sono gli slogan che puntano al consiglio, ovvero “questo prodotto può farti stare meglio”, oppure “questo prodotto migliorerà le tue giornate lavorative”, e cose di questo tipo. Ogni slogan ha una formula e una strategia particolare; in effetti queste due prime opzioni che abbiamo citato sono le migliori. lo slogan perentorio fa sempre effetto, colpisce nel segno, e lascia il segno.

Non troppo lungo e mai troppo breve

Viene sicuramente ricordato più facilmente uno slogan perentorio e sfacciato in positivo, che non uno slogan discreto e delicato; dunque affidarsi a uno slogan significa affidarsi a uno strumento, che però deve essere creato alla perfezione, deve veramente portare un beneficio è un acquisizione di un numero maggiore di clienti. Perché attirati dallo slogan sentono di affidarsi a un commerciante che sa il fatto suo. Lo slogan comunque non deve essere mai troppo lungo e nemmeno mai troppo breve, ci vuole un equilibrio particolare in questo, perché troppe parole possono non fissarsi nella mente dei clienti, e poche parole invece possono avere lo stesso effetto, cioè non rimanere impresse nella mente delle persone che hanno ascoltato o letto lo slogan l'efficacia dello slogan.

Su cosa basarsi per creare uno slogan

Dipende un po' anche da quale prodotto c'è da pubblicizzare ovviamente, ci sono prodotti più problematici sui quali basarsi per creare uno slogan, e ci sono prodotti invece che hanno una attinenza spiccata per degli slogan più glamour. Gli slogan generici difficilmente hanno un grosso effetto. Ma di fatto essendo affidati a delle campagne pubblicitarie praticamente che durano 2-3 anni, l'efficacia si consolida e la frase pubblicitaria diventa un po' un tormentone pubblicitario. Quindi si fissa nella mente dei potenziali clienti e ha lo stesso effetto di uno slogan efficacissimo.

Lo slogan a lungo termine

In definitiva la formula comprovata è quella dell'imposizione, del perentorio, lo slogan deve dire cosa fare, lo slogan deve dire come stai. Lo slogan deve dire cosa è meglio per te, praticamente devia l'utente all'acquisto di quel determinato prodotto; diciamo che uno slogan effettivamente efficace deve avere anche quella leggera nota subliminale, che possa influire sulla decisione dell'utente di acquistare o non acquistare una determinata merce.