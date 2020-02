In arrivo nuovi finanziamenti per sostenere i giovani neet che non studiano e non lavorano.

Il programma, a titolarità dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e attuato dalle Regioni, offre azioni dirette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e che non sono inseriti in percorsi scolastici o formativi (i cosiddetti NEET – Not in Education, Employment or Training) mediante attività di orientamento, corsi di formazione, tirocini extracurriculari e azioni di accompagnamento al lavoro.

Il Piano mette a disposizione della Regione risorse finanziarie pari a 971 mila 722 euro, ripartiti tra le misure 1C “Orientamento specialistico”, 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, 3 “Accompagnamento al lavoro” e 5 “Tirocinio extracurriculare”, in coerenza e in complementarietà con il Programma operativo regionale 2014/20 a valere sul Fondo sociale europeo.

"L’obiettivo di Garanzia Giovani è quindi - spiega l'assessoree reegionale Luigi Bertschy - la lotta alla disoccupazione giovanile in un’ottica di personalizzazione delle azioni erogate, tramite un sistema di profiling che valorizza le attitudini e l’esperienza formativa e professionale di ogni giovane nonché la loro distanza dal mercato del lavoro".

Il programma ha visto l’attuazione della prima fase tra il 2014 e il 2018, nel corso dei quali sono state erogate attività di orientamento, tirocinio, formazione e servizio civile da parte di enti di formazione e enti accreditati ai servizi al lavoro.

Nei prossimi mesi, le Strutture regionali competenti in materia di politiche attive del lavoro e di fondi europei lavoreranno congiuntamente al fine di predisporre un avviso pubblico per dar seguito, mediante azioni in favore dei NEET, al Piano approvato.