À Bard chefs-d'ouvre de Johannesburg Art Gallery

A partir des impressionnistes à Picasso, les chefs-d'œuvre de la Johannesburg Art Gallery seront présentés dans une exposition au Fort de Bard du 14 février au 2 juin. A l'affiche une sélection de 64 oeuvres ''d'une valeur artistique extraordinaire, provenant du principal musée d'art du continent africain''.

Parmi les oeuvres exposées se distinguent celles signées par certains des grands maîtres de la scène artistique internationale entre les XIXe et XXe siècles, de Degas à Dante Gabriel Rossetti, de Corot à Boudin et Courbet, de Monet à Van Gogh, de Mancini à Signac, de Picasso à Bacon , Liechtenstein et Warhol, jusqu'aux plus récents protagonistes du panorama artistique sud-africain, tout d'abord William Kentridge.

''Une série inattendue de chefs-d'oeuvre qui permet de faire un véritable voyage à travers l'histoire de l'art des XIXe et XXe siècles, allant de l'Europe aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud'' commentent les organisateur.