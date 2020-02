I bambini protagonisti nel fine settimana di Carnevale

Carnevale è una delle feste più attese dai bambini per tutto l’anno. Non porta tanti regali come il Natale, ma tanta gioia, spensieratezza, risate e, grazie alla possibilità di travestirsi e di indossare i panni dei loro personaggi preferiti, i bimbi possono vivere in un mondo magico almeno per qualche giorno. E’ Gressoney-La-Trinité con Carnevale in LudoLab ad aprire, venerdì 14 febbraio alle 16,30 a Tachen, un ricco fine settimana carnevalesco. Tutti i bambini sono invitati a partecipare a un divertente pomeriggio in compagnia di tanti piccoli amici per dedicarsi alla realizzazione di colorati costumi di Carnevale. Per bambini dai 6 anni di età in su. Prenotazione obbligatoria contattando la ludoteca.

Sabato 15 Aosta (foto) ospitaim piazza Roncas la 2ª edizione del Carnaval di Meinoù con la partecipazione del Duo EnBé – Animazione Balfolk – e delle maschere della Bottega dei sogni di Aymavilles dalle 14 . I Commercianti si sono autotassati per finanziare l'evento. Ci saranno dei premi per le maschere più belle. Verranno distribuite bugie, vin brulé e thé caldo e merveilles/bugie. Il Carnevale della Coumba Freide fa tappa a Gignod sabato 15 febbraio. Dalle 9 le maschere fanno visita alle famiglie delle frazioni di Chaz Henry, Chez Courtil, Roven e Montjoux. Entrano nelle case, ballano nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. Il pomeriggio è dedicato al Carnevale dei bambini nella sala polivalente del capoluogo.

Villeneuve sabato 15 febbraio non manca all’appuntamento con il CarnaVille, il carnevale storico di Villeneuve giunto ormai alla sua quattordicesima edizione. Un pomeriggio ricco di sorprese dedicato a grandi e piccini, organizzato dal Gruppo Storico Châtel Argent costituito da una trentina di elementi, adulti e ragazzi, animati da un forte entusiasmo che, dal 2011, partecipa a varie rievocazioni in costume medievale. Segui la sfilata in maschera nel borgo di Villeneuve. Il punto di ritrovo è alle 14.30 il piazzale del parco fluviale, da cui partirà il corteo. A conclusione della sfilata, è in programma una golosa merenda nella tensostruttura dell’area sportiva “Rini Oscar”.

Il Carnaval de Tsandéprà (foto) va in scena domenica 16 febbraio dalle11:30 sul piazzale delle Poste con distribuzione di polenta, salamini, trippa e fagioli. E’ necessario venire muniti di appositi contenitori. Dalle 15:30 nel salone polivalente di La Fabrique festa in maschera per tutti i bambini e merenda finale per tutti. Sempre domenica 16 a Saint-Vincent si inaugura il Carnevale dei Piccoli con il lancio dei palloncini Al carnevale partecipano gruppi folcloristici, bande, majorettes e carri allegorici, il cui soggetto s’ispira al mondo dei bambini. La manifestazione dura una settimana e si conclude il martedì grasso, con una festa, dove vengono distribuiti polenta e salamini per tutti.