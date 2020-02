UVp-Alpe-Stella alpina 'Uv ha sfiduciato il Presidente Testolin'

"Stupisce l’atteggiamento del movimento unionista che sfiducia di fatto il Presidente Testolin e l’intero gruppo consiliare, e rinuncia ad agire, lasciando precipitare la Valle verso la paralisi amministrativa, in un momento particolarmente difficile". E' l'opinione di Uvp, Alpe e Stella Alpina che puntano il dito contro l'Uv che "sceglie di non scegliere e all’interesse collettivo antepone il regolamento dei conti interno".

I tre movimenti dicono: "democraticamente dobbiamo prenderne atto, ma non possiamo esimerci dall’osservare quanto questa decisione, presa forse in modo troppo emotivo, impatterà pesantemente per parecchi mesi sui servizi ai cittadini. L'economia regionale, la programmazione degli eventi, tutto sarà bloccato fino all’autunno".

Alpe, UVP e SA evidenziano che "evitare lo stato di paralisi, dando prima applicazione al bilancio regionale, era invece l’obiettivo" e rilevano "come questa fosse la posizione condivisa da tanti sindaci unionisti e dalla Jeunesse Valdotaine, che ha dato prova di una maturità e di un senso di responsabilità che sembra invece passare in secondo piano fra gli unionisti di lungo corso.Ringraziamo le forze politiche, i gruppi consiliari e i Consiglieri che si sono confrontati con noi con serietà e trasparenza per cercare di dare una risposta a questa situazione emergenziale".

Le differenze politiche e il preciso mandato di costituire maggioranze stabili, impossibile da raggiungere dopo la rinuncia dell’Union Valdôtaine, non hanno permesso di conseguire un obiettivo che con un po’ di buonsenso poteva essere raggiunto.

"Con la convinzione di aver fatto tutto quanto era possibile fare - concludono Alpe, UVP e SA - ringraziamo i nostri consiglieri regionali per la serietà e la responsabilità dimostrata anche in questa ultima fase della crisi politica.