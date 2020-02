M5S dice no a nuove maggioranze e lancia il reclutamento di candidature

“Il Movimento 5 Stelle ribadisce il non appoggio a nessuna maggioranza nonostante alcuni contatti dell’ultimo minuto”. Il gruppo regionale M5S dice quindi no a nuove ipotetiche maggioranze e ribadisce: “Non siamo disponibili a nessuna trattativa volta a far proseguire questa legislatura”.

Il M5S dice ancora che i punti “basilari del programma sono il taglio degli stipendi dei consiglieri, la non candidabilità per i condannati per reato doloso, nessuna nuova discarica e importazione di rifiuti, l’elezione diretta del presidente con ballottaggio, la meritocrazia nelle nomine delle partecipate e una CVA interamente pubblica non sono merce di trattativa”.

In una nota il movimento sottolinea l’evidenza “che la nostra regione sia colpita da fatti gravissimi che hanno anche coinvolto alcuni esponenti politici; inchieste come Geenna ed Egomnia potrebbero essere solo la punta dell’iceberg di un sistema del quale non conosciamo ancora l’entità. Inoltre, il Comune di Saint Pierre è stato sciolto per ‘ndrangheta”.

Per i 5 stelle “bisogna ridare dignità alla nostra regione e alle nostre istituzioni e il rinnovo del Consiglio Regionale va in questa direzione”.

Nel frattempo gli stelluti si stanno organizzando per l’elezione dei sindaci ed i rinnovi dei Consigli comunali. Infatti, il facilitatore regionale per le relazioni interne Luciano Mossa, incontrerà, dalle ore 20,30 lunedì 17 febbraio presso l'Hostellerie Du Cheval Blanc, i cittadini incensurati, stanchi della politica del malaffare, che vogliono mettersi a disposizione per portare avanti progetti e iniziative al fine di migliorare la qualità della vita dei comuni valdostani in previsione delle prossime elezioni comunali”.