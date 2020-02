Il Senatore Laniece chiede modifica criteri Cassa Integrazione che penalizzano VdA

Il restringimento dei criteri di erogazione della Cassa Integrazione nei mesi invernali, che stanno mettendo in grave difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese è stato l'oggetto dell'incontro promosso dal SEnatore Albert Laniece-

“Abbiamo spiegato – prosegue Lanièce – che le rilevazioni delle temperature non vengono effettuate in maniera metodica ed hanno un indice di affidabilità molto basso, come ammesso dallo stesso Comitato regionale dell’INPS".

Inoltre questa modalità di valutazione delle istanze di Cassa Integrazione non tiene conto delle differenti tipologie di lavorazione da effettuare e delle questioni legate alla pianificazione delle lavorazioni e all’organizzazione dei cantieri.

"Non dimentichiamo – ha proseguito il senatore dell’UV – che il settore vale il 12% del PIL regionale e che, ancora oggi, sconta una gravissima crisi che ha visto dimezzare in dieci anni il numero di persone occupate".

Da parte della sottosegretaria Puglisi "c'è stata attenzione e sensibilità sul problema. Il nostro auspicio è che il Governo si faccia carico dei problemi del settore, a cominciare dalla Cassa Integrazione per i mesi invernali. È di grande importanza non solo per il sostegno al settore, ma anche per garantire la massima sicurezza dei cantieri e dei lavoratori.”