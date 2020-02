Si contano i danni del forte vento (FOTO GALLERIA)

Numerosi gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato nella giornata odierna a causa del vento forte. Charvensod, Saint Pierre, Aosta, Quart, Courmayeur, Pre Saint Didier, Saint Christophe, Verres ed Aymavilles i comuni più coinvolti.

A Gignod in località Caravez, una squadra è intervenuta per un principio di incendio di una caldaia. Arrivati sul posto i vigili hanno constatato le probabili cause in una cattiva combustione che ha prodotto solo tanto fumo nei locali tecnici di un edificio pubblico.

Mezzi intervenuti aps autopompaserbatoio e autofurgone carro fiamma. La squadra di Courmayeur è intervenuta in via Monte Bianco per mettere in sicurezza un tetto danneggiato dal forte vento.