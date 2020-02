San Valentino, due cuori un biglietto

Un San Valentino nel segno dell’arte al Forte di Bard. Speciali promozioni e visite guidate sono in programma per l’intero fine settimana legato alla ricorrenza: da venerdì 14 a domenica 16 febbraio per tutte le coppie sarà attivata la promozione entri in due paga uno per l’ingresso alla nuova grande mostra Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso che presenta una selezione di 64 opere dallo straordinario valore artistico, provenienti dal principale museo d’arte del continente africano.

Tra queste opere di alcuni dei grandi maestri della scena artistica internazionale tra Ottocento e Novecento, da Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Corot a Boudin e Courbet, da Monet a Van Gogh, da Mancini a Signac, da Picasso a Bacon. La promozione non è valida per le altre aree espositive.

Sconto del 50% a tutte le coppie per ingressi e visite alle meraviglie della Collegiata di Sant’Orso Nel giorno degli innamorati un viaggio scontato tra i tesori di Sant’Orso con visita guidata al suggestivo chiostro del XII secolo, alla Cappella del Priorato, affrescata a fine XV secolo e agli affreschi dell’XI secolo nel sottotetto della Collegiata.