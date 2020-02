Aosta: Pedone inciampa e si ferisce, intervengono i vigili

Un pedone che percorreva la strada all'incrocio Corso Garibaldi via Mazzini, nei pressi della piazza antistante l'ingresso allo stadio Puchoz è inciampato per la strada sconnessa ed è caduto procurandosi traumi vari. E’ stato soccorso da altri passanti poi è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la GUardia di Finanza.

Nei giorni scorsi, per la caduta di un ciclista lungo la pista ciclabile è stato rinviato a giudizio il sindaco di Gressan.

















Nelle foto dei lettori la documentazione dell'incidente