L'Uv ha deciso: subito al voto. Astenuto Testolin

Con 47 voti a favore e 24 contrari il Conseil Féderal dell'Uv ha deciso di porre fine alla legislatura e andare immediatamente alle elezioni regionali.

Da quanto è trapelato il Presidente della Giunta, Renzo Testolin, si è astenuto rimettendosi alla decisione del Conseil. Nella sostanza ha rinunciato a difendere e dare immediata attuazione al bilancio. Joel Farcoz, ha invece sottolineato, contrapponendosi alla linea Marguerettaz-Lavevaz, l’inopportunità di un voto immediato che nei fatti blocca fino a settembre qualsiasi attività della Regione fatta salva la gestione ordinaria.

Concomitante la riunione del parlamentino unionista si sono svolti altri incontri per trovare una maggioranza alternativa. Ora che le elezioni non sono più un annuncio ma un appuntamento che si concretizzerà il 14 febbraio, potrebbe esserci chi si mette al servizio della Valle per dare attuazione al bilancio con l’impegno di rinnovare il Consiglio in autunno. E non è escluso che l’Uv siano relegata all’opposizione e che dall’opposizione lavori per una intesa con la Lega.

In apertura dei lavori il Conseul ha deciso di rinviare la decisione sull’espulsione di Jean Barocco, che nel frattempo si è autosospeso, e Flavio Peinetti.