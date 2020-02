Boldi, Spelgatti, Sammaritani fondano Lega Valle D’Aosta - Vallée d’Aoste - per Salvini Premier

Nella giornata di oggi, lunedì 10 febbraio presso la sede federale della Lega in via

Bellerio a Milano, è stato costituito, in presenza del notaio, il nuovo partito politico “Lega Valle D’Aosta -Vallée d’Aoste per Salvini Premier”.

A firmare, come soci fondatori del nuovo soggetto politico, sono stati chiamati

Marialice Boldi, Nicoletta Spelgatti e Paolo Sammaritani. Marialice Boldi è stata

inoltre nominata Segretario politico.

«È stata per noi una grande soddisfazione essere stati protagonisti di questo

fondamentale momento storico per la Lega - commenta il Segretario Marialice Boldi - il tutto in continuità col passato ma nel segno del rinnovamento in vista dei nuovi

importanti impegni futuri».