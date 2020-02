Ricercato dal 2017 arrestato dai carabinieri a Montjovet

I Carabinieri della Compagnia di Saint Vincent-Chatillon hanno rintracciato ed arrestato Hourry Nabil 45enne, domiciliato in Francia, cittadino italiano; era ricercato dal 2017 in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Aosta, dovendo scontare la condanna definitiva ad 1 anno di reclusione, per furto aggravato in esercizio commerciale.

Fermato a Montjovet è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Brissogne, dove dovrà scontare la pena a suo carico.