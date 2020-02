Écrire et réaliser un film documentaire

Le cours de 45 heures, en langue française, aura lieu du 25 mars au 7 mai 2020 à l’Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2A, à Aoste. La formation est destinée aux étudiants universitaires et au public intéressé. Le cours de formation a pour finalité de former à la pratique des techniques de la réalisation audiovisuelle du reportage et du documentaire.

La formation sera articulée en 9 modules de 4 heures chacun, de l'apprentissage des fondamentaux (grammaire et base de l'écriture) jusqu'à la conception (choix et écriture d'un sujet), la réalisation (tournage en situation réelle) et la post-production (montage, mixage, correction des couleurs, effets). Le cours est accessible à tous, aucune connaissance technique n'est requise au préalable.

Seules conditions, avoir un niveau minimum B2 en français et être doté d'un ordinateur (pc ou mac) avec les suivantes caractéristiques (PC: processeur Intel 6° génération ou équivalent AMD, 8 GB de RAM et Windows 10 à 64 bit / MAC : processeur Intel 6° génération, 8 GB de RAM et version macOS v.10.13).

La fréquentation est obligatoire. Joseph Péaquin est responsable de la formation. Auteur de nombreux documentaires sélectionnés dans différents festivals internationaux et diffusés sur des chaines européennes, Péaquin a reçu plusieurs prix, notamment en 2019, avec “Anima” qui a emporté le prix Italymbas au 6ème Babel Film Festival de Cagliari.

Les candidats doivent adresser leur candidature comprenant un CV et une lettre de motivation à l’adresse fcvdaentry@gmail.com au plus tard le vendredi 28 février 2020.

Les candidats retenus à l'issue de l’examen des candidatures seront convoqués pour un entretien le mercredi 11 mars à 17h00 à l’Université de la Vallée d’Aoste, Strada Cappuccini 2A, Aoste. Un certificat de participation sera délivré à la fin du cours. Pour toute information : www.univda.it – www.filmcommission.vda.it - fcvdaentry@gmail.com.