Aosta: Allarme in corso Lancieri per fuga gas, dopo poche ore torna normalità

Una squadra dei VVFF del Comando di Aosta è intervenuta poco dopo le 12 di oggi in Corso Lancieri, all’incrocio con via Binel, ad Aosta per una fuga di gas a seguito di incidente stradale.

Un’autovettura ha urtato e danneggiato una colonnina di distribuzione di gas metano provocando la fuoriuscita dello stesso.

La squadra intervenuta, in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’Italgas, sta contenendo la fuga e assicurando la sicurezza della zona.

Si raccomandano le seguenti precauzioni per gli abitanti della zona: rimanere all’interno della propria abitazione e tenere chiuse porte e finestre.

I tecnici dell’Italgas hanno intercettato la fuga interrompendo l’emissione di ulteriore gas nell’aria. I Vigili del Fuoco stanno effettuando controlli nei locali limitrofi per verificare la presenza di eventuali sacche di gas residue.

La Squadra VVF è intervenuta con l’APS (autopompaserbatoio) e sono successivamente giunte in supporto ulteriori unità di personale con un’ABP (autobotteserbatoio) e l’AF (auto furgonato) Chimico trasportante attrezzature ed utensili per il contenimento di sostanze chimiche tra le quali anche il gas metano.